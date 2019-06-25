إصابة 2 مجندين فى حادث انقلاب سيارة شرطة بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

أصيب مجندان فى حادث انقلاب سيارة تابعة للشرطة على الطريق الدائرى بمنطقة المعلمين بأسيوط، وتم نقل المصابين لمستشفى الشرطة.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من العميد حاتم الخشت مأمور مركز شرطة أول أسيوط، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة تابعة لمديرية أمن أسيوط، على الطريق الدائرى بالقرب من منطقة المعلمين بدائرة قسم أول أسيوط.

بالانتقال تبين صحة البلاغ، وأسفر الحادث عن إصابة 2 من المجندين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة بأسيوط، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.