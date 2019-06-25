إصابة قائد الأمن الداخلى الإيرانى برصاص مسلح

طهران (أ ش أ)

أصيب العقيد أحمد ثمرة إبراهيمى قائد قوى الأمن الداخلى فى مدينة زابل بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران بالرصاص على يد مسلح.

وقال قائد قوى الأمن الداخلى فى محافظة سيستان وبلوجستان العميد محمد قنبرى- فى تصريح أدلى به لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الثلاثاء - أن العقيد ثمرة إبراهيمى أصيب بالرصاص حينما كان يقود دورية استطلاع فى مدينة زابل.

وأضاف "بعد إصابة قائد قوى الأمن الداخلى فى مدينة زابل، تم نقله إلى المستشفى، وخضع لعملية جراحية، لافتا إلى أن الشخص المهاجم قد اعتقل على الفور، وتم ضبط بندقيتى كلاشينكوف من منزله بعد تفتيشه.