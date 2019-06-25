إصابة شخص فى حادث تصادم سيارتين أعلى شارع التسعين فى التجمع

كتب أحمد عبد الهادى

أصيب شخص فى حادث سيارتين أعلى طريق التسعين فى التجمع، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الستعين بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .