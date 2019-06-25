سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إصابة شخص فى حادث تصادم سيارتين أعلى شارع التسعين فى التجمع

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:16 م
إصابة شخص فى حادث تصادم سيارتين أعلى شارع التسعين فى التجمع حادث - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخص فى حادث سيارتين أعلى طريق التسعين فى التجمع، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الستعين بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
 
 

حادث مرورى بالتجمع

اوناش مرورية للحادث

زحام مرورى بالطريق

سيارات الاسعاف للمصاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

محاكمة هشام عشماوى فى 5 قضايا إرهابية أدت لاستشهاد 54 من رجال الأمن

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

تزامنا مع بطولة أفريقيا.. إعلام المصريين ترصد إنجازات مصر فى أغنية جديدة

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

"الكسب" يرصد ممتلكات بـ116 مليون جنيه لمحافظ المنوفية السابق تمهيدا لمصادرتها

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

الرقابة الإدارية تضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية وآخر ببنك استوليا على 25مليون جنيه

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة