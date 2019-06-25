إصابة سيدة ونجلتها صدمتهم سيارة بطريق كورنيش أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيبت سيدة ونجلتها صدمتهم سيارة مسرعة بطريق الكورنيش بالقرب من مديرية أمن أسوان، فيما تم ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وكانت شرطة النجدة، تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بطريق الكورنيش ووجود مصابين وبإنتقال القيادات الأمنية تبين عن قيام سيارة بدهس سيدة ونجلتها طفله 6 سنوات أثناء محاولتهم عبور الطريق بالقرب من مبنى مديرية أمن أسوان بكورنيش النيل وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق‎.