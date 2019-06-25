إخلاء سبيل متهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل متهمين اثنين، فى اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 12406 لسنة 2018 إدارى إمبابة بتدابير احترازية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين وآخرين فى القضية مجموعة من التهم منها بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.