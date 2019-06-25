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إحباط تسلل 328 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:42 ص
إحباط تسلل 328 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالى

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تمكنت قوات أمن مطروح، من إحباط تسلل 328 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا، عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة الترحيلات بوصول 328 متهما والتحفظ عليهم لحين انتهاء الإجراءات القانونية، بعد ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وجارِ فحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

 


محافظة مطروح

السلوم

تسلل الحدود

ليبيا

الهجرة غير الشرعية

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