إحباط تسلل 328 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

مطروح _ حسن مشالى

تمكنت قوات أمن مطروح، من إحباط تسلل 328 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا، عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.