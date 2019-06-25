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إحالة متهمين بالشروع فى قتل شاب وسرقة الشقق السكنية بالشروق للجنايات

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:53 ص
إحالة متهمين بالشروع فى قتل شاب وسرقة الشقق السكنية بالشروق للجنايات محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهمين بسرقة الشقق السكنية، والشروع فى قتل شاب بمدينة الشروق، للمحاكمة الجنائية العاجلة.
 
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هم "ب.م"، و "م .ع"، عاطلين،  واعترفا بارتكابهما وقائع سرقة الشقق، والشروع في قتل شاب أثناء سرقة شقته بمدينة الشروق.
 
كانت بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة الشروق، عدة بلاغات من المواطنين تفيد بسرقة شققهم السكنية الخاصة، بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما اعترفا بارتكاب عدة وقائع لسرقة الشقق السكنية، والشروع فى قتل شاب، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
 

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