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إحالة عاطل وشقيقته للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بتصنيع الفودو فى باب الشعرية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:53 م
إحالة عاطل وشقيقته للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بتصنيع الفودو فى باب الشعرية مخدر الفودو-ارشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة باب الشعرية، إحالة عامل وشقيقته، متهمين بتصنيع مخدر "الفودو" داخل شقتهما بباب الشعرية، إلى المحاكمة الجنائية. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار هيثم جمال رئيس نيابة باب الشعرية، تحت إشراف المستشار أيمن بدوي، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، ورود معلومات لقسم شرطة باب الشعرية تفيد بممارسة عامل وشقيقته نشاط إجرامي في مجال تصنيع وبيع المواد المخدرة، متخذان من مسكنهما مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي غير المشروع، وبضبطهما تم ضبط 2 كيلو جرام من مخدر الفودو، كيس تبغ، مبلغ مالي قدره 5380 جنيهًا، 3 موازين حساسة، ماكينة تغليف، 230 كيسا فارغا مُعد للتعبئة.
 
واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين الذين أكدا أنهما يحوزان المواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام باقي المضبوطات في تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.
 
وأضاف المتهمان أنهما استمرا في تصنيع مخدر الفودو عقب تكوين مصنع صغير أسفل بير السلم في عقار يسكن فيه المتهم الأول، وأنهما يمارسان ذلك النشاط منذ ما يقرب من عام.

الفودو

صناعة الفودو

عقوبه الاتجار فى المخدرات

محكمه جنوب القاهره

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