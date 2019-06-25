إثيوبيا تقيم مراسم تأبين لرئيس أركان جيشها

أقامت إثيوبيا اليوم الثلاثاء، مراسم تأبين لرئيس أركان الجيش الذى قتل مطلع الأسبوع مع أربعة مسئولين كبار آخرين فيما وصفتها السلطات بمحاولة فاشلة للسيطرة على منطقة أمهرة.

وتجمع مئات الجنود والضباط بالزي العسكري للمشاركة في المراسم التي أقيمت في قاعة كبيرة بوسط أديس أبابا.

وتم إغلاق طرق في العاصمة من أجل المراسم وشددت السلطات الإجراءات الأمنية.

ونُقل نعشا رئيس أركان الجيش سيري مكونن وجنرال متقاعد إلى القاعة ملفوفين بعلم إثيوبيا. وقُتل الرجلان بالرصاص يوم السبت على يد الحارس الشخصي لمكونن في العاصمة أديس أبابا.

وزُينت صور للرجلين بالزي العسكري بزهور صفراء. وسيدفن سيري في منطقة أمهرة مسقط رأسه غدا الأربعاء.

ودخل رئيس الوزراء أبي أحمد القاعة وجلس وأحنى رأسه وبدا عليه الحزن كما حضرت شخصيات كبيرة أخرى ومسؤولون من الكنيسة الأرثوذكسية.