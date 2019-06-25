أكاديمية البحث العلمى تعلن فوز طالبين مصريين فى مسابقة بالولايات المتحدة

كتب وائل ربيعى

أعلنت شيرين صبرى المتحدث الإعلامى باسم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حصول الطالب أحمد اسامة محمد مندور، الطالب بالصف الثالث الإعدادى على المركز الثانى وميدالية فضية، كما حصل الطالب يوسف ياسر مرسي، الطالب بالصف الثالث الثانوي علي منحة جزئية لمدة أربع سنوات فى جامعةSwago بالولايات المتحدة الأمريكية، وهما الطالبان اللذان رشحتهم وزارة التربية والتعليم ودعمتهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتذاكر السفر من خلال قطاع العلاقات العلمية ليمثلا مصر في مسابقة "جينيس أولمبياد 2018" التى عقدت بولاية نيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 17 وحتي 22 يونيو 2019.

المسابقة ضمت حوالى 2000 مشروع من 78 دولة حول العالم بمشاركة 1400 طالب في جميع مجالات العلوم والهندسة، وتعد من أهم المسابقات العالمية والتى تركز على القضايا البيئية، وتعرب الأكاديمية عن سعادتها للتعاون المثمر فى هذا المجال والدعم الذى قدمته جميع الجهات وتخص بالشكر البرلمان المصرى.

من جانبه أوضح رئيس أكاديمية البحث العلمى الدكتور محمود صقر أنه سيتم وضع برنامج منح خاص ونظام مؤسسى معلن لدعم مشاركة الطلاب المصريين فى المعارض والمسابقات الدولية فى إطار الخطة التنفيذية للأكاديمية لدعم الابتكار والمبتكرين والنوابغ.