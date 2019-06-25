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أشرف زكى: صناع الدراما بدأوا يستجيبوا لحملة أنت أقوى من المخدرات

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:09 م
أشرف زكى: صناع الدراما بدأوا يستجيبوا لحملة أنت أقوى من المخدرات الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمة الفنون ونقيب المهن التمثيلية
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمة الفنون ونقيب المهن التمثيلية، أن وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى انتهجت أسلوبا جديدا فى مواجهة تعاطى المخدرات، وهناك تواصل مع صناع الدراما من أجل ذلك، لافتا إلى أن الدراما تحاكي الواقع وتستهدف الشباب لنقل رسائل إيجابية لهم، وأن صناع الدراما بدأوا يستجيبوا لحملة أنت أقوى من المخدرات فى أعمالهم الدرامية من أجل توعية، قائلا" الفنانين أصبحوا مهمومين بقضية المخدرات، ولابد أن يكون الفنان نموذج لأن الشباب بتقلده".

وطالب الدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمة الفنون ونقيب المهن التمثيلية بتجريم ظهور منتجات التبغ على الشاشات، لافتا إلى أهمية دور المؤسسات التنفيذية والتشريعية الكبير فى حل هذه المشكلة.

ووجه أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة الإدمان لدوره فى التعامل مع قضية المخدرات.

جاء ذلك خلال الاحتفال  باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم  به  سنويا.

 


نقيب الممثلين

أشرف زكى

صناع الدراما

حملة أنت أقوي من المخدرات

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