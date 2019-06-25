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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25-6-2019

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:36 ص
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25-6-2019 دولار- صورة ارشيفية
كتبت- هبة حسام

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سيطر التباين على تعاملات البنوك اليوم الثلاثاء الموافق 25-6-2019،  فى أسعار العملات أمام الجنيه المصرى، مسجلة اختلافا عن سعر إغلاق التعاملات المصرفية أمس.
 
 
"اليوم السابع" ينشر أسعار العملات لتعاملات البنوك اليوم، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرفى المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى، وقد جاءت كالتالى:
 

 سعر الدولار اليوم فى مصر

 

تباين سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين ببن البنوك، حيث واصل تراجعه خاصة على مستوى سعر الشراء فى عدد من البنوك، بينما استقر عند سعر الإغلاق الذى سجله ختام تعاملات أمس فى بنوك أخرى، بالغا 16.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيها للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، الآن.
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

16.63 جنيه للشراء
16.76 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع
 
  

سعر الدولار فى بنك مصر

 

16.65  جنيه للشراء
16.75  جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

16.64 جنيه للشراء
16.74 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

16.65  جنيه للشراء
16.75  جنيه للبيع
 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

واصل سعر اليورو ارتفاعه اليوم أمام الجنيه، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.96 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع.
 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

 

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، حيث ارتفع سعر الشراء له بينما تراجع سعر البيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، بالغا 21.19 جنيه للشراء، و 21.36 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 
  

سعر الريال السعودى اليوم

 

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.43 جنيه للشراء، و 4.46 جنيه للبيع. 
 

سعر الدينار الكويتى اليوم

 

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، سجل، 54.81 جنيه للشراء، 55.29 جنيه للبيع.

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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