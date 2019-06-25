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أسعار الأسماك تشهد انخفاضا اليوم الثلاثاء بسوق العبور والبلطي بـ32 جنيها

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:47 م
أسعار الأسماك تشهد انخفاضا اليوم الثلاثاء بسوق العبور والبلطي بـ32 جنيها
كتب - أحمد حمادة

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شهد سوق الجملة بالعبور اليوم الثلاثاء 25-6-2019  انخفاضا محدودا فى أسعار الأسماك وذلك طبقا للأسعار المعلنة بالموقع الرسمي للسوق.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطى "1 " لما يقرب من جنيهان للكيلو عن أسعار الأسبوع الماضى وتراوحت أسعاره ما بين 32 – 35 جنيها  للكيلو، وتراوح سعر كيلو  البلطى" 2 "  بين  26 – 30 جنيها للكيلو، وانخفض سعر كيلو البلطى الأسوانى ليكون 15 – 35 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ما بين 55 – 65 جنيها للكيلو، بينما ارتفع سعر الجمبري 5 جنيهات للكيلو ليتراوح سعره بين 175 – 275 جنيها للكيلو، فيما انخفض  سعر السمك البورى جنيها للكيلو ليتراوح السعر ما بين 39 – 45 جنيها للكيلو .

 

 

 


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