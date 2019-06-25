أسعار الأسماك تشهد انخفاضا اليوم الثلاثاء بسوق العبور والبلطي بـ32 جنيها

كتب - أحمد حمادة

شهد سوق الجملة بالعبور اليوم الثلاثاء 25-6-2019 انخفاضا محدودا فى أسعار الأسماك وذلك طبقا للأسعار المعلنة بالموقع الرسمي للسوق.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطى "1 " لما يقرب من جنيهان للكيلو عن أسعار الأسبوع الماضى وتراوحت أسعاره ما بين 32 – 35 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو البلطى" 2 " بين 26 – 30 جنيها للكيلو، وانخفض سعر كيلو البلطى الأسوانى ليكون 15 – 35 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ما بين 55 – 65 جنيها للكيلو، بينما ارتفع سعر الجمبري 5 جنيهات للكيلو ليتراوح سعره بين 175 – 275 جنيها للكيلو، فيما انخفض سعر السمك البورى جنيها للكيلو ليتراوح السعر ما بين 39 – 45 جنيها للكيلو .