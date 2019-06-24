91.4 % نسبة النجاح فى امتحانات الصف الأول الثانوى 2019

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة اولى ثانوى هذا العام مختلفة لأن ما تم من تطوير كان مختلفا، موضحة أن التطوير يستهدف توفير تعليم راقى للطلاب.
وشددت الوزارة أنه من خلال تجربة الامتحانات اكتشفنا أن الطلاب لديهم قدرة على تغيير وقبول التكوير، موضحة أن نسبة النجاح فى نتيجة الصف الأول الثانوى العام 91.4.
وانطلقت امتحانات الصف الأول الثانوى 2019، 19 مايو الماضى واستمرت حتى أول يونيو الجارى، وبلغ عدد الطلاب الممتحنين على مستوى الجمهورية 585,980 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوى ، وانعقدت الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية ضمت طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية والتي ضمت طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
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