91.4 % نسبة النجاح فى امتحانات الصف الأول الثانوى 2019

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة اولى ثانوى هذا العام مختلفة لأن ما تم من تطوير كان مختلفا، موضحة أن التطوير يستهدف توفير تعليم راقى للطلاب.

وشددت الوزارة أنه من خلال تجربة الامتحانات اكتشفنا أن الطلاب لديهم قدرة على تغيير وقبول التكوير، موضحة أن نسبة النجاح فى نتيجة الصف الأول الثانوى العام 91.4.