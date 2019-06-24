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3 تهم رادعة تواجه متهمى "أحداث الطالبية" بعد نظر أولى الجلسات..تعرف عليها

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:27 ص
3 تهم رادعة تواجه متهمى "أحداث الطالبية" بعد نظر أولى الجلسات..تعرف عليها محكمة ـ أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس

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أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والتى وقعت فى أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية"، ويواجه المتهمين مجموعة من التهم منها:

1 ـ الانضمام لجماعة إرهابية

ـ وتصل عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية طبقا للمداة 86 مكرر من قانون العقوبات للسجن المشدد 15 سنة.

2 ـ حيازة أسلحة نارية

وتصل عقوبة حيازة الأسلحة طبقا لقانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 54 والمعدل بالقانون 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة، وعقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع و المدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

3 ـ التظاهر وقطع الطرق وتصل عقوبتها للسجن المشدد.


عنف الطالبية

احداث شغب الطالبية

جنايات القاهرة

عقوبة حيازة اسلحة

التظاهر

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