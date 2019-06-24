الرئيسية اقتصاد وبورصة وزارة قطاع الأعمال تفتتح أعمال تطوير فندق الهرم بتكلفة 20 مليون جنيه الإثنين، 24 يونيو 2019 08:21 م جانب من تطوير فندق الهرم كتب عبد الحليم سالم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء افتتحت مساء اليوم ، وزارة قطاع الأعمال العام، أعمال تطوير فندق شتايجنبرجر الهرم ، وذلك بتكلفة 20 مليون جنيه. تفقدت قيادات الوزارة ترافقها ميرفت حطبة، رئيس القابضة للسياحة والفنادق، أعمال التى شملت الغرف وحمامات السباحة والواجهات والمطعم . ويضم الفندق 132 غرفة تم تطويرها، وجارى تطوير نحو 174 غرفة . فندق الهرم شتايجنبرجر الهرم قطاع الاعمال العام القابضة للسياحة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة وزارة قطاع الأعمال العام تبحث مع سفير الصين بالقاهرة مجالات التعاون المشترك الإثنين، 24 يونيو 2019 11:34 ص الحكومة تنقذ صناعة الغزل والنسيج.. تطوير الشركات العامة التابعة للقابضة للقطن بـ21 مليار جنيه يساهم فى إنقاذ 1.2 مليون عامل فى المصانع الصغيرة والمتوسطة.. ووزارة قطاع الأعمال تطرح أراضٍ للبيع لتمويل التطوير السبت، 22 يونيو 2019 04:00 م وزارة قطاع الأعمال العام تنظم مؤتمر "جسور التجارة الخارجية 2 يوليو المقبل الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:33 ص وزارة قطاع الأعمال: نستهدف مضاعفة حجم أعمال شركات المقاولات الحكومية 10 أضعاف الأحد، 16 يونيو 2019 01:53 م وزارة قطاع الأعمال تحدد استراتيجية من 5 آليات لمساعدة المصدرين الإثنين، 10 يونيو 2019 11:02 ص وزارة قطاع الأعمال تنظم غدا إجتماعا لرؤساء المجالس التصديرية حول إفريقيا السبت، 08 يونيو 2019 02:44 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع فيديو جراف.. بطولة أمم أفريقيا 2019 بنكهة فرنسية اليوم السابع: المنتخب يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الكونغو موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020 كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟ "خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019 منفذ تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب المزيد من Trending Plus
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