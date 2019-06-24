‏وزارة قطاع الأعمال تفتتح أعمال تطوير فندق الهرم بتكلفة 20 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

افتتحت مساء اليوم ، وزارة قطاع الأعمال العام، أعمال تطوير فندق شتايجنبرجر الهرم ، وذلك بتكلفة 20 مليون جنيه.

تفقدت قيادات الوزارة ترافقها ميرفت حطبة، رئيس القابضة للسياحة والفنادق، أعمال التى شملت الغرف وحمامات السباحة والواجهات والمطعم .

ويضم الفندق 132 غرفة تم تطويرها، وجارى تطوير نحو 174 غرفة .