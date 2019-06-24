‏القابضة للسياحة والفنادق: افتتاح فندق رأس البر خلال أيام

كتب عبد الحليم سالم

قالت ميرفت حطبة، رئيس القابضة السياحة والفنادق، إن شركة إدارة عالمية تدير 150 فندقا حول العالم ،هى من تدير فندق شتايجنبرجر الهرم، وخلال أيام سيتم افتتاح فندق شتايجنبرجر رأس البر.

وأضافت حطبة ،خلال افتتاح الفندق، وأعمال التطوير مساء اليوم، بتكلفة 20 مليون جنيه، بحضور رجل الأعمال حامد الشيتى، وتوماس وليامز، المدير التنفيذى لشتايجنبرجر العالمية، إن الفندق فى مكان مميز قرب الأهرامات، أعظم أثار العالم ، لافتة أنه خلال أيام سيتم افتتاح فندق شتايجنبرجر رأس البر.

وقالت حطبة، إن الشركة القابضة حريصة على تطوير كافة فنادقها وزيادة طاقتها الاستيعابية .

وتشمل أعمال التطوير الغرف وحمامات السباحة والواجهات والمطعم، ويضم الفندق 132غرفة، تم تطويرها، وجارى تطوير نحو 174 غرفة أخرى .