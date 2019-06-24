وكيل الأزهر لأئمة إثيوبيا: حريصون على التعايش السلمى واحترام الآخر

أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن الأزهر يقع على عاتقه منذ زمن بعيد صيانة التراث الإسلامى فضلاً عن انتهاجه نهج الوسطية والاعتدال لذا يجئ طلاب العلم من شتى بقاع الأرض لينهلوا من علماءه الأجلاء العلم الشرعى والمنهج الوسطى، فمن هنا كانت مكانة مؤسسة الأزهر كمؤسسة دينية دعوية تربوية اجتماعية شاملة.

جاء ذلك خلال لقاء بالأئمة المتدربين من دولة إثيوبيا الذين يتلقون دورتهم التدريبية بمنظمة خريجى الأزهرمضيفاً أن الأزهر الشريف جاء لخدمة الانسانية جمعاء وليس للمسلمين فقط ،ويمثل هذا الدور واحداً من أهم أدواره فى العالم وهو التأكيد على ضرورة التعاون والحرص الشديد على التعايش السلمى واحترام الآخر ومراعاة المشترك الإنسانى الذى يجمع العالم.

وأشار إلى أن أثيوبيا ليست بدولة بعيدة عن مصر لا جغرافيا ولا ثقافياً فاثيوبيا تعتبر جزءاً هاما من الكيان الإفريقى مما يؤكد على التوافق والترابط الوثيق في شتى الأفكار والمصالح ، فمن باب أولى أن يتواجد أئمة وعلماء أثيوبين على أرض الكنانة مصر واستضافة الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لهم لتلقيهم دورة تدريبية شاملة تساعد أئمة أثيوبيا وعلماءها فى امتلاك وسائل دحض الفكر المتطرف فكريا وعلميا ، الذى بات ينتشر فى الكيان الإسلامى بل والعالمى، والإسلام برئ من هذا الفكر المنحرف لأنه يهدم ولا يبنى يخرب ولايدمر، عكس رسالة الإسلام فهو دين الحياة وليس عدواً لها.

كما طالب المتدربين بتأديه واجبهم الدعوى فى حمل رسالة الأزهر الذى ينهج نهج الإسلام الوسطى المعتدل الذى لا إفراط فيه ولاتفريط لأهل بلادهم عند عودتهم.