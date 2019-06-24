وفد زراعى مصرى يبحث الإجراءات الحجرية المتبعة لتقاوى البطاطس باجتماعات الفاو

بحث الوفد الزراعى المصرى، على هامش اجتماعات مؤتمر وزراء الزراعة للاتحادين الافريقي والأوروبى، مع المفوض الأوروبى للصحة وسلامة الغذاء والمفوض الأوروبى للزراعة عدد من موضوعات التعاون المشترك.

وقد التقى الوفد الزراعى، مع كل من فيل هوجن المفوض الأوروبى للزراعة والوفد المرافق له وفيتنيس اندروكيتس المفوض الأوروبى للصحة وسلامة الغذاء لبحث نقاط التعاون الزراعى فى مجالات التصدير والاستيراد والإجراءات الحجرية المتبعة بالنسبة لتقاوى البطاطس، وكذلك مجالات صحة وسلامة الغذاء واتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين ما صدر عن اجتماعات اللجنة المصرية الأوروبية التى انعقدت مؤخرا بالقاهرة فى 17 يونيو الجارى.

وقال الوفد الزراعى، إن الجانب الأوروبى أكد على الشراكة الإستراتيجية مع مصر منذ زمن بعيد وعلى علاقات تجارية زراعية وأنهم على الاستعداد للمساعدة في مجال صحة وسلامة الغذاء وكذلك مجال الإنتاج الحيوانى البيطرى، كما اكدوا أن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تعد بمثابة منطقة توزيع للمنتجات الاوروبية للقارة الأفريقية وهم يثمنون الدور الذى تقوم به مصر كرئيس للاتحاد الافريقي في هذه الفترة.

وأكد أن الأمن الغذائى وصحة وسلامة الغذاء من الأشياء الهامه لمصر وكذلك دول الاتحاد الافريقي وهذا كان محور مباحثات وكلماته خلال الجلسات واللقاءات مع أعضاء الوفود الحاضرين بالدورة الحالية لمؤتمر وزراء الزراعة الأفارقة والاتحاد الأوروبي.

وقد طلب الجانب الأوروبى اتباع مصر نظام توحيد الشهادات الصحية، وأكد أيضا على عدم وجود كوته محددة لاستيراد "البط" من دول الاتحاد الأوروبي إنما هو فقط تنظيم الحركة التجارية واعتمادا على احتياجات السوق المحلى.

وبحث أيضا مع المفوض الأوروبى للصحة وسلامة الغذاء اهمية إعطاء أولية قصوي لمعايير الصحة والصحة النباتية وان يكون شفافية في التعامل بين الأطراف.

وردا على سؤال حول كيفية استيراد لحوم حية من دول الجوار وآلية الاطمئنان من عدم اصابتها بأمراض، قال إن هناك قوانين متبعة فى هذا الشأن منها انشاء مناطق حجرية على الحدود بين مصر والسودان على سبيل المثال، تمكث فيها الأبقار لمدة شهر وأكثر تحت الملاحظة للتأكد من خلوها من اية أمراض، قد تضر بالثروة الحيوانية المحلية وأن هناك قرار وزارى بحظر إرسال الأطباء البيطريين لاستيراد لحوم حية كما كان يحدث فى السابق.

طلب الوفد الزراعى، من الاتحاد الأوروبى دعم مصر فنيا في مجال إنتاج وصناعة الألبان، وفي سؤال عن استيراد شتلات الزيتون قال إن هناك لجان خاصة بفحص هذه الشتلات قبل دخولها البلاد، ومصر على وشك أن تصبح عضوا فى" اليوبوف "وأن هناك قانون جديد حاليا فى البرلمان للحجر الزراعى وكذلك قانون للزراعة العضوية كما تم مؤخرا إنشاء هيئة لسلامة الغذاء بمصر.

وفى نهايه الاجتماعات تبادل الجانبين التحية واتفقا على استمرار التعاون بينهما.