وفد حكومى يتوجه إلى زيمبابوى للمشاركة فى القمة الاقتصادية للحياة البرية بإفريقيا

كتبت آية دعبس

توجه وفد حكومى، إلى زيمبابوى للمشاركة فى القمة الاقتصادية للحياة البرية بمشاركة العديد من رؤساء الدول والخبراء الأفارقة والعالميين في مجال البيئة.

وتأتى القمة بمبادرة من رئيس زيمبابوى بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى، وبرنامج البيئة للأمم المتحدة.

وتناقش القمة كيفية تحقيق مكاسب اقتصادية من الحياة البرية والموارد السياحية مع الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية ، والوصول لأقصى الاستفادة لشعوب القارة السمراء، وتأتى مشاركة مصر فى هذه القمة فى إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقى ورئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر.