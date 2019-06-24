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وفاة المدعى العام لولاية أمهرة الإثيوبية متأثرا بجراحه خلال الانقلاب الفاشل

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:35 م
وفاة المدعى العام لولاية أمهرة الإثيوبية متأثرا بجراحه خلال الانقلاب الفاشل رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد
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توفي المدعى العام لولاية أمهرة الأثيوبية ميجبارو كيبيديه، اليوم الاثنين متأثرا بجراحه التى أصيب بها في محاولة الانقلاب الفاشلة، أمس الأحد.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن المدعى العام لولاية أمهرة هو الضحية الخامسة لمحاولة الانقلاب الفاشلة فى ولاية أمهرة، التى شهدت اغتيال حاكم الولاية ومستشاره بالإضافة إلى رئيس الأركان.
يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن أمس الأحد عن مقتل رئيس أركان الجيش، أثناء محاولته التصدى للمحاولة الانقلابية في إقليم أمهرة.
وذكرت المتحدثة باسم الحكومة بيلنيه سيوم أن "كتيبة إعدام" يقودها رئيس جهاز الأمن في أمهرة (شمال غرب) اقتحمت اجتماعا، أمس الأول /السبت/ فأصابت حاكم المنطقة أمباشو ميكونين إصابة قاتلة وجرحت مسؤولاً كبيراً آخر ما لبث أن فارق الحياة.
بعدها انطلقت رصاصات غدر من قبل حارس رئيس هيئة الأركان الجنرال سياري ميكونين، وقتلته، إلا أنه تم توقيف الجاني لاحقاً.
من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن "قلقه العميق" إزاء الوضع في إثيوبيا، حيث اغتيل قائد الجيش وحاكم منطقة أمهرة في ما وصفته الحكومة بـ"محاولة انقلاب"، داعياً الأطراف كافة إلى "ضبط النفس".


إثيوبيا

آبى أحمد

الانقلاب الفاشل

ولاية أمهرة

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