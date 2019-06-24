وزير دفاع بوركينافاسو: مقتل 15 شخصا فى هجومين جديدين شمالى البلاد

واجادوجو (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع فى بوركينافاسو شريف سى، مقتل 15 شخصا فى هجومين جديدين لمسلحين مجهولين فى مدينتى "ساجو" و"توكودوجو" فى مقاطعة بارسالوجو شمالى بوركينا فاسو.

وقال الوزير - فى بيان نقله راديو "إفريقيا 1" اليوم الاثنين - إن هذه الهجمات تسببت مع الأسف فى مقتل 15 شخصا، بينهم 13 فى ساجو و2 فى توكودوجو، كما تم إحراق ثلاثة متاجر وعشرات الدراجات النارية، موضحا أن وحدات قوات الدفاع والأمن هرعت على الفور إلى مكان الهجومين، مما دفع الجماعات الإرهابية المسلحة للفرار.

وأكد الوزير البوركينى أن حكومة بلاده مصممة على ضمان سلامة مواطنيها، بينما نزح أكثر من ألف شخص إلى العاصمة واجادوجو، هربا من الهجمات بالإضافة إلى الصراعات بين الطوائف والتى غالبا ما يغذيها العنف المسلح.

يذكر أن بوركينا فاسو ولاسيما منطقة الحدود بين مالى والنيجر، تعد مسرحا منذ أربع سنوات للهجمات المسلحة والتى خلفت أكثر من 460 قتيلا.