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وزير خارجية إيران:"الفريق باء" يسعى للحرب وليس الدبلوماسية

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:16 م
وزير خارجية إيران:"الفريق باء" يسعى للحرب وليس الدبلوماسية وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف
رويترز

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قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة عقب قرار واشنطن فرض عقوبات جديدة على بلاده إن السياسيين الصقور المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعطشون للحرب وليس الدبلوماسية.

 

وكتب ظريف على تويتر قائلا "ترامب محق 100 % في أن الجيش الأمريكي ليس له حق (في التواجد) بالخليج الفارسي. إبعاد (الجيش) لقواته يتماشى تماما مع مصالح الولايات المتحدة والعالم. لكن من الواضح الآن أن الفريق باء غير مهتم بالمصالح الأمريكية - إنهم يمقتون الدبلوماسية ومتعطشون للحرب".

 

وكان ظريف قال في الماضي إن أعضاء "الفريق باء"، ومنهم مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي يتبنى نهجا متشددا تجاه طهران ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يدفعون ترامب إلى صراع مع طهران.

 


ايران

امريكانترامب

وزير الخارجية الإيرانى

محمد جواد ظريف

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