وزير الدفاع الروسى: مصر نموذج للاستقرار فى العالم العربى

موسكو (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو اليوم الاثنين، أن مصر تلعب دورا رئيسيا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعد نموذجا للاستقرار فى هذا الوقت العصيب بالعالم العربى.

وقال شويجو، فى مستهل لقائه مع وزير الدفاع المصرى الفريق أول محمد أحمد زكى اليوم بموسكو، :"إن مصر تعد مثالا للاستقرار فى مثل هذا الوقت العصيب بالنسبة للعالم العربي، وإن وحربها ضد التطرف والإرهاب تصب فى مصلحة المنطقة كلها".

وأضاف :"أن كل هذا يعتبر إلى حد كبير مجهود شخصى للرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية"..مؤكدا دعم بلاده لجهود القيادة المصرية فى مكافحة الإرهاب الدولى وعودة الوضع فى سيناء إلى طبيعته..مشيرا إلى أن مصر تلعب دورا رئيسيا فى حل القضايا السياسية والاقتصادية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.