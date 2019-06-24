وزير الاتصالات الإسرائيلى يقدم استقالته لنتنياهو.. والبت فيها خلال 48 ساعة

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزير الاتصالات الإسرائيلى، أيوب قرا، قدم استقالته للحكومة الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين.

وقالت الصحيفة أنه سيتم البت فى الاستقالة خلال 48 ساعة من وقت تقديمها ،بمعنى أن نتنياهو لم يحدد موقفه بعد إزاء الاستقالة ،وفى حال قبولها فإنه يتعين على نتنياهو تعيين وزير آخر.

وأضافت الصحيفة أن الاستقالة جاءت بعد اتهامات متبادلة بينه وبين قيادات حزب الليكود وصلت لدرجة أنه قال: "لن أترك الفرصة لمنافسى بتشويه سمعتى أمام الإسرائيليين".