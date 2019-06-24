سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 11:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة السياحة: 12 قطعة أثرية بالمتحف المصرى تم تطويرها للمكفوفين

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:26 ص
وزيرة السياحة: 12 قطعة أثرية بالمتحف المصرى تم تطويرها للمكفوفين منتدي السياحة الميسرة في المنطقة العربية
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط أن نمط السياحة الميسرة التى تهتم بذوى الإحتياجات الخاصة، يتسق مع برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تعمل على تنفيذه حاليا وزارة السياحة، لافتة إلى أن مصر تولى اهتماما كبيرا بهذا النمط السياحى.
 
وأشارت وزيرة السياحة إلى مشاركتها الخميس الماضى مع وزير الآثار الدكتور خالد العنانى والسفير الإيطالى فى القاهرة لافتتاح المسار الخاص بالمكفوفين فى المتحف المصرى بميدان التحرير، موضحة أن هناك 12 قطعة أثرية تم إعدادها بالمشاركة مع الجانب الإيطالى لتتناسب مع المكفوفين، مشددة على أن هذه تجربة هامة يمكن مشاركتها مع الدول العربية، ووجهت الدعوة إلى ضيوف المنتدى لزيارة المتحف ومشاهدة هذا الانجاز.
 
وجاء ذلك خلال افتتاح منتدي السياحة الميسرة في المنطقة العربية، الذى تستضيفة القاهرة اليوم ويقام تحت رعاية وزارة السياحة، وجامعة الدول العربية بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للسياحة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة العمل الدولية وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والمنظمة العربية للسياحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
 
كما نوهت الوزيرة إلى أن معبد الكرنك أول مكان أثرى ممهد لذوى الاحتياجات الخاصة، وتم تدريب المرشدين السياحيين على الشرح بلغة الإشارة، لمواكبة المتطلبات الهامة.
 
وأكدت أن هذا المفهوم حديث على المنطقة ونحاول تعزيزه فى المنطقة، وكان مطلوب من مصر وضع رؤية لتطور استراتيجية السياحة العربية، وبعد تحديثها تم تضمين السياحة الميسرة كجزء منها.
 
وأكدت أن هذه الشريحة تتميز بالولاء للمقصد السياحى حيث إن السائح يأتى أكثر من مرة ويكرر الزيارة، وهى فائدة كبيرة لقطاع السياحة.
 
 

السياحة الميسرة

وزيرة السياحة

الجامعة العربية

السياحة العربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

علشان متحتاريش.. اعرفى إزاى تختارى لون المانيكير اللى يناسب بشرتك

علشان متحتاريش.. اعرفى إزاى تختارى لون المانيكير اللى يناسب بشرتك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة