وزيرة السياحة: 12 قطعة أثرية بالمتحف المصرى تم تطويرها للمكفوفين

كتبت آمال رسلان

أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط أن نمط السياحة الميسرة التى تهتم بذوى الإحتياجات الخاصة، يتسق مع برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تعمل على تنفيذه حاليا وزارة السياحة، لافتة إلى أن مصر تولى اهتماما كبيرا بهذا النمط السياحى.

وأشارت وزيرة السياحة إلى مشاركتها الخميس الماضى مع وزير الآثار الدكتور خالد العنانى والسفير الإيطالى فى القاهرة لافتتاح المسار الخاص بالمكفوفين فى المتحف المصرى بميدان التحرير، موضحة أن هناك 12 قطعة أثرية تم إعدادها بالمشاركة مع الجانب الإيطالى لتتناسب مع المكفوفين، مشددة على أن هذه تجربة هامة يمكن مشاركتها مع الدول العربية، ووجهت الدعوة إلى ضيوف المنتدى لزيارة المتحف ومشاهدة هذا الانجاز.

وجاء ذلك خلال افتتاح منتدي السياحة الميسرة في المنطقة العربية، الذى تستضيفة القاهرة اليوم ويقام تحت رعاية وزارة السياحة، وجامعة الدول العربية بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للسياحة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة العمل الدولية وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والمنظمة العربية للسياحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كما نوهت الوزيرة إلى أن معبد الكرنك أول مكان أثرى ممهد لذوى الاحتياجات الخاصة، وتم تدريب المرشدين السياحيين على الشرح بلغة الإشارة، لمواكبة المتطلبات الهامة.

وأكدت أن هذا المفهوم حديث على المنطقة ونحاول تعزيزه فى المنطقة، وكان مطلوب من مصر وضع رؤية لتطور استراتيجية السياحة العربية، وبعد تحديثها تم تضمين السياحة الميسرة كجزء منها.

وأكدت أن هذه الشريحة تتميز بالولاء للمقصد السياحى حيث إن السائح يأتى أكثر من مرة ويكرر الزيارة، وهى فائدة كبيرة لقطاع السياحة.