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وزارة الداخلية الموريتانية تحذر من الفوضى وعمليات الشغب فى البلاد

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:30 م
وزارة الداخلية الموريتانية تحذر من الفوضى وعمليات الشغب فى البلاد قوات الأمن الموريتانية - أرشيفية
أ ش أ

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حذرت وزارة الداخلية الموريتانية، من الفوضى، كما دعت لتجنب كل ما يمكن أن يشكل تهديدًا لأمن وسلامة المواطن.

وأكدت الوزارة، فى بيان، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، مساء اليوم الاثنين، من أى تجمع غير مرخص سيتعرض أصحابه "للعقوبات المنصوص عليها وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا المجال".

وجاء فى بيان الوزارة، أنه حرصًا منها على حفظ أمن المواطنين وممتلكاتهم تهيب بالجميع ضبط النفس والتحلى بروح المسؤولية وتجنب كل ما يمكن أن يشكل تهديدًا لأمن وسلامة المواطن.

ويأتى البيان بعد ساعات من دعوة مرشحى المعارضة للانتخابات الرئاسية إلى مسيرة احتجاجية ضد نتائج الانتخابات، فيما شهدت أحياء من العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو شمال البلاد عمليات شغب.

 


وزارة الداخلية الموريتانية

انتخابات الرئاسة الموريتانية

المظاهرات فى موريتانيا

الرئاسة الموريتانية

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