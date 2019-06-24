هانى عبد الجابر: تقسيم مدينة بنى سويف إلى 3 أحياء بدلا من 6

بنى سويف - أيمن لطفى

قرر المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، تقسيم مدينة بنى سويف إلى 3 أحياء رئيسية بديلا عن التقسيم الإدارى السابق الذى يضم 6 مناطق، وذلك بهدف الدفع بقطاعات خدمية مثل النظافة ومواجهة الإشغالات ومخالفات البناء والعشوائيات، والدفع بجهود إضفاء الشكل الحضارى على الشوارع والميادين من خلال تكثيف أعمال التجميل والدهانات والتشجير ضمن خطة المحافظة في هذا الشأن، فضلا عن تيسير المتابعة المكتبية والميدانية التى يقوم بها المحافظ لكافة جهود وأعمال المسؤولين والعاملين بالمناطق .

وتضمن القرار تكليف كلا من: محمد رياض" نائب رئيس مدينة سابق " لرئاسة الحي الأول الذي يضم المنطقتين الأولى والثانية، و شعبان عبد الوهاب "نائب رئيس مدينة ببا " لرئاسة الحي الثانى الذى يضم المنطقتين الثالثة والرابعة، و سيد جمعة "رئيس قرية شريف باشا " لرئاسة الحى الثالث الذى يضم المنطقتين الخامسة والسادسة.

وطالب محافظ بنى سويف، من رؤساء الأحياء الجدد التواجد بمواقع الأعمال، وعدم الاعتماد على التقارير المكتبية، مؤكدا على أنه سيتابع جهودهم بشكل مستمر ميدانيا ومكتبيا، مشيرا إلى أهمية التواصل فيما بين رؤساء الأحياء الثلاثة كفريق عمل واحد فى أية مهام مشتركة والاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة فى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل المتواصل تحت شعار بنى سويف مدينة جميلة وحضارية لا يوجد بها قمامة متراكمة ولا اشغالات ولا تكدس مرورى.