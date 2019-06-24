سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 11:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

هانى عبد الجابر: تقسيم مدينة بنى سويف إلى 3 أحياء بدلا من 6

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:22 م
هانى عبد الجابر: تقسيم مدينة بنى سويف إلى 3 أحياء بدلا من 6 المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، تقسيم مدينة بنى سويف إلى 3 أحياء رئيسية بديلا عن التقسيم الإدارى السابق الذى يضم 6 مناطق، وذلك بهدف الدفع بقطاعات خدمية مثل النظافة ومواجهة الإشغالات ومخالفات البناء والعشوائيات، والدفع بجهود إضفاء الشكل الحضارى على الشوارع والميادين من خلال تكثيف أعمال التجميل والدهانات والتشجير ضمن خطة المحافظة في هذا الشأن، فضلا عن تيسير المتابعة المكتبية والميدانية التى يقوم بها المحافظ لكافة جهود وأعمال المسؤولين والعاملين بالمناطق .

وتضمن القرار تكليف كلا من: محمد رياض" نائب رئيس مدينة سابق " لرئاسة الحي الأول الذي يضم المنطقتين الأولى والثانية، و شعبان عبد الوهاب "نائب رئيس مدينة ببا " لرئاسة الحي الثانى الذى يضم المنطقتين الثالثة والرابعة، و سيد جمعة "رئيس قرية شريف باشا " لرئاسة الحى الثالث الذى يضم المنطقتين الخامسة والسادسة.

وطالب محافظ بنى سويف، من رؤساء الأحياء الجدد التواجد بمواقع الأعمال، وعدم الاعتماد على  التقارير المكتبية، مؤكدا على أنه سيتابع جهودهم بشكل مستمر ميدانيا ومكتبيا، مشيرا إلى أهمية التواصل فيما بين رؤساء الأحياء الثلاثة كفريق عمل واحد فى أية مهام مشتركة والاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة فى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل المتواصل تحت شعار بنى سويف مدينة جميلة وحضارية لا يوجد بها قمامة متراكمة ولا اشغالات ولا تكدس مرورى.

 

 


تقسيم ادارى جديد

مدينه بنى سويف العاصمه

قطاعات خدميه

رؤساء الاحياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ بنى سويف يسلم عقود 11 مشروعا صغيرا ممولة من جهاز تنمية المشروعات

الإثنين، 24 يونيو 2019 05:32 م

محافظ بنى سويف: الموافقة على 333 طلب تقنين أراضى وتحرير 86 عقدا ابتدائيا

الأحد، 23 يونيو 2019 08:03 م

محافظ بنى سويف: رفع 310 أطنان قمامة وتحرير 41 محضر إشغالات بالفشن

الأحد، 23 يونيو 2019 03:28 م

محافظ بني سويف: توريد 189 ألف طن أقماح إلى الصوامع والشون

السبت، 22 يونيو 2019 06:22 م

محافظ بنى سويف: لجنة لمعاينة عربة القطار المهجورة بقرية منشأة هديب

السبت، 22 يونيو 2019 02:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

امتحان الدور الثانى للصف الأول الثانوى فيما درسه الطالب فى آخر ترم فقط

امتحان الدور الثانى للصف الأول الثانوى فيما درسه الطالب فى آخر ترم فقط

فيديو جراف.. بطولة أمم أفريقيا 2019 بنكهة فرنسية

فيديو جراف.. بطولة أمم أفريقيا 2019 بنكهة فرنسية

اليوم السابع: المنتخب يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الكونغو

اليوم السابع: المنتخب يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الكونغو

موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة