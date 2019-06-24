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ننشر نموذج إجابة امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة 2019

الإثنين، 24 يونيو 2019 07:10 م
ننشر نموذج إجابة امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة 2019 امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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ينشر "اليوم السابع" نموذج إجابة امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة 2019، بعد بدء الكنترولات فى تصحيح وتقدير العينة العشوائية للمادة، والتى تم الانتهاء من تقدير العينة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

نموذج إجابة امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة 2019

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امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة 2019

امتحان مادة التاريخ 2019

نموذج اجابة مادة التاريخ للثانوية العامة

نموذج إجابة التاريخ للثانوية العامة 2019

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