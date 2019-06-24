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نتيجة الصف الأول الثانوى العام 2019 على موقع وزارة التربية والتعليم اليوم

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:02 م
نتيجة الصف الأول الثانوى العام 2019 على موقع وزارة التربية والتعليم اليوم امتحانات الصف الأول الثانوى 2019
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تمتلك بديلين للامتحانات الإلكترونية فى المنظومة الجديدة للتعليم، موضحة أن مركز الامتحانات وضع 1518 امتحان تم تأليفهم للطلاب أدوا بهم امتحان مايو الإلكترونى للصف الأول الثانوى العام. 
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن هناك تكافؤ فرص بين الطلاب فيما يتعلق بالامتحانات التى خاضها طلاب الصف الأول الثانوى العام فى مايو الماضى.
 
وأشارت الوزارة إلى أن الامتحان الذى تم لطلاب الصف الأول الثانوى العام كان بمثابة قياس حقيقى لمستواه مقارنة بالسنوات الماضية فى النظام القديم.
 
وأكدت الوزارة أن لكل طالب يصل له كارت بألوان محددة الأزرق متفوق الأخضر أقل من المتوقع والبرتقالى مناسب للتوقعات واللون الأخير هو دخول امتحان الدور الثانى أى الفرصة الثانية، موضحة الكارت الذى يتسلمه الطالب يعرف مستواه الداخلى  مقارنة مع زملائه داخل مصر.
 
وشددت أن الطالب الأهم له أن يحصل على مهارة حقيقة، لافتة إلى أن هناك قياس للنجاح الحقيقى وهو التعلم، قائلة : الكارت سيكون من خلال رابط على موقع الوزارة يوم الخميس المقبل.
 
وأوضحت أن إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى العام 2019  سيكون اليوم الإثنين، ويستطيع الطالب أن يعرف موقفه" ناحج أم راسب " من خلال رابط وكود الطالب، ولن يجدوا درجات.
 
 

 


التربية والتعليم

إعلان نتيجة اولى ثانوى

نتيجة الصف الأول الثانوى برقم الجلوس

إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى العام

موعد اعلان نتيجة الصف الاول الثانوى

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