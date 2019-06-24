نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال أيام على موقع وزارة التربية والتعليم

كتب محمود طه حسين

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 خلال أيام على موقع الوزارة، حيث يستطيع الطالب الدخول على موقع الوزارة ومعرفة نتيجته برقم الجلوس.

وقالت مصادر مسئولة فى وزارة التربية والتعليم، إن كنترولات الدبلومات الفنية، اقتربت من انتهاء أعمال التقدير وتصحيح كراسات الامتحان وبعضها بدأ فى أعمال المراجعة، مشيرة إلى أنه سيتم مراجعتها أكثر من مرة للتأكد من عدم وجود أية أخطاء، أو مشكلات فى رصد الدرجات، أو تبديل أوراق طلاب.