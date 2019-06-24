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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال أيام على موقع وزارة التربية والتعليم

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:57 م
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال أيام على موقع وزارة التربية والتعليم امتحانات الدبلومات الفنية 2019
كتب محمود طه حسين

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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 خلال أيام على موقع الوزارة، حيث يستطيع الطالب الدخول على موقع الوزارة ومعرفة نتيجته برقم الجلوس.

وقالت مصادر مسئولة فى وزارة التربية والتعليم، إن كنترولات الدبلومات الفنية، اقتربت من انتهاء أعمال التقدير وتصحيح كراسات الامتحان وبعضها بدأ فى أعمال المراجعة، مشيرة إلى أنه سيتم مراجعتها أكثر من مرة للتأكد من عدم وجود أية أخطاء، أو مشكلات فى رصد الدرجات، أو تبديل أوراق طلاب.

وأكدت المصادر، أن أعمال المراجعة من أهم المراحل التى تمر بها النتيجة قبل اعتمادها، لأن أى خطأ سوف يتسبب فى مشكلة كبيرة، ومن ثم الكنترولات تعمل بشكل دقيق، وعدم استعجال إعلان النتيجة.
 
 

 

 


نتيجة الدبلومات الفنية 2019

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019

نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

الدبلومات الفنية 2019

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