نائب وزير الزراعة تبحث مع الجانب الكندى زيادة الصادرات الزراعية

استقبلت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية و السمكية والداجنة، القنصل الاقليمى الكندي للشئون الزراعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تومى كوتو، والمفوض التجارى بالسفارة الكندية بالقاهرة لدراسة أوجه التعاون المختلفة فى الإنتاج الحيوانى وزيادة الصادرات الزراعية، بحضور رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص وممثلين من الحجر الزراعى والإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية.

ذكرت " محرز " أنه تم مناقشة امكانية التعاون فى استيراد عجلات العشار وتحت العشار لإنتاج الألبان واللحوم من كندا وتقديم الدعم الفني في قطاع إنتاج الألبان وايضا استيراد الأسماك البحرية بعد مراجعة الشهادات الصحية مع الإدارة المركزية للحجر البيطرى فى مصر والموافقة عليها لتسهيل استيراد الحيوانات الحية والأسماك من كندا.

أوضحت " نائب الوزير" أنه تم الاتفاق على تشجيع المستوردين الكنديين على استيراد الفراولة والعنب والبطاطس من جمهورية مصر العربية وتسهيل إجراءات والتغلب على أى مشاكل فنية تواجه هذه الإجراءات.

طلب المفوض التجارى الكندى بموافاتهم بالمواصفات الفنية والشهادات الصحية الجديدة لتصدير احشاء الغنم الي مصر من كندا لاستخدامها في الصناعات المختلفة.

كما عرضت الجانب الكندي تقديم الدعم الفني في مجال صناعة الألبان والتحسين الوراثى وتطوير مراكز التلقيح الصناعي والتدريب وتبادل الخبرات في هذا المجال.