نائب محافظ الأقصر يعقد لقاء "اليوم المفتوح" لبحث احتياجات المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، الاجتماع الأسبوعى لخدمة المواطنين بعنوان "اليوم المفتوح"، وذلك فى مقر ديوان عام المحافظة، لبحث مطالب واحتياجات المواطنين، ووضع الحلول الفورية والملائمة لمشكلاتهم.

واستمع نائب المحافظ لعدداً من المشكلات الخاصة بالمواطنين وقام بحلها بشكل فورى، حيث تنوعت المشكلات بين الصحة والتعليم والمرافق والإسكان والبنية التحتية والزراعة ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، وحضر اليوم المفتوح عدداً من وكلاء الوازرات المختلفة بمحافظة الأقصر، ويحرص المستشار مصطفى ألهم على انعقاد يوم المواطن بصفة دورية، يوم الاثنين من كل أسبوع.