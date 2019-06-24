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من كواليس الجلسات.. ماذا قال الشهود عن تنظيم "داعش ليبيا" الإرهابى؟

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:10 ص
من كواليس الجلسات.. ماذا قال الشهود عن تنظيم "داعش ليبيا" الإرهابى؟ المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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العديد من المفاجآت كشفها الشهود أثناء شهاداتهم بقضية "تنظيم داعش ليبيا" الإرهابى، فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية فى محافظة مرسى مطروح، وخلال جلسة المحاكمة التى نظرتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى فى 13 فبراير الماضى استمعت المحكمة لأقوال الشهود حول التنظيم.

وقال شاهد الإثبات الأول بأمر الإحالة، يعمل مقدم بالأمن الوطنى، وأنه جمع  معلوماته من بعض المصادر السرية، وأسفرت التحريات عن قيام المتهم أحمد إمام وباقى المتهمين باعتناق الأفكار التكفيرية، وقام المتهم أحمد إمام بالاجتماع مع المتهمين داخل أحد المساجد بشبرا.

وتابع الشاهد: المتهمون اعتنقوا الأفكار التكفيرية، وسافر بعضهم إلى دولة ليبيا ودولة سوريا للالتحاق بتنظيم داعش، وتدرب المتهمين على فك وتركيب السلاح، وتم استصدار إذن من النيابة لضبط المتهمين.

وفى ذات الجلسة استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات حسن إبراهيم وقال إن المتهم محمود عيد قام باستئجار شقه سكنيه منه بمنطقة أبو الغيط بالقليوبية، وان الأمن استدعاه للشقة وأنه شاهد أسلحة نارية وقنابل وأسلاك وأشياء تشبه الأسمدة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية.


داعش ليبيا

تنظيم داعش

جنايات القاهرة

المستشار سعيد الشربينى

مرسي مطروح

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