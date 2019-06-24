سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 12:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

من كواليس الجلسات.. ماذا قال الشهود عن "أحداث كنيسة مارمينا"؟

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:00 م
من كواليس الجلسات.. ماذا قال الشهود عن "أحداث كنيسة مارمينا"؟ المستشار محمد سعيد الشربينى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطرت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، كلمة النهاية بـ"حادث كنيسة مارمينا" بعد حكم الإعدام لمتهمين اثنين وأحكام بالمؤبد والمشدد لـ 9 متهمين آخرين، وخلال الجلسات وصف المتهمون لحظة الاعتداء الإرهابى على المواطنين بالشارع.

فى جلسة 11 مارس الماضى استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات الثامن بأمر الإحالة وقال إنه يعمل ضابط بقطاع الأمن الوطنى، وتلقى اتصال من أحد مصادره السرية يفيد وجود إطلاق نار بمحيط كنيسة مار مينا، وعقب وصوله لمكان الحادث وجد المتهم إبراهيم إسماعيل ملقى على أرضه ومصاب بطلق ناري بعد تعامل قوات تأمين الكنيسة معه، بعد قتله بعض الأشخاص بمحيط الكنيسة.

واستمعت المحكمة فى جلسة 13 مارس 2019، لشاهد الإثبات جورج جرجس، مسئول الكشافة فى كنيسة مارمينا، أكد أنه شاهد المتهم بإطلاق النار على الكنيسة بصورة عشوائية، ونوه أنه شاهد أمين شرطة يدعى رضا أصيب بطلق نارى أثناء مقاومة المتهم، واستشهد بعد ذلك أثناء تصديه للإرهابى المتهم بإطلاق النار على الكنيسة، وأثناء ضرب النار على الكنيسة أصيب أمين شرطة آخر يدعى محمد وتم سحبه لداخل الكنيسة.

وفى ذات الجلسة قال شاهد الإثبات رضا شوقى، إنه يعمل أمين شرطة بمباحث قسم شرطة حلوان، وأثناء تفقد الحالة الأمنية تلقى رئيس المباحث اتصال بوجود ضرب نار بالشارع الغربى، وتعامل مأمور القسم مع المتهم وطلب منى المأمور إحضار سلاح من القسم.

وأضاف الشاهد أنه رأى المتهم يقوم بضرب نار عشوائى وبينى وبينه حوالى 50 مترا، وعقب إصابة المتهم تم عمل كردون أمنى حوله.

بينما قال الشاهد عادل عثمان، إنه كان يقوم بعمل سنوية لابن شقيقه فى الكنيسة، وأنه سمع صوت إطلاق نار خارج الكنيسة، وأن ابن شقيقه توفى بعد إصابته بطلقة فى الرأس من المتهم إبراهيم اسماعيل.

وأضاف أن أحد أمناء الشرطة المعينين خدمة على الكنيسة أصيب فى الحادث وتم نقله إلى اخل الكنيسة، وأضاف الشاهد أنه شاهد 8 جثث بعد واقعة إطلاق النار.

وكشفت التحقيقات تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.


حادث كنيسة مارمينا

احداث كنيسة حلوان

الارهابى ابراهيم اسماعيل

المستشار محمد سعيد الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جنايات القاهرة تودع حيثيات الإعدام والمؤبد والمشدد لمتهمى حادث كنيسة مارمينا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:37 م

رحلة الإرهابى إبراهيم إسماعيل تقترب من النهاية.. المتهم صدر ضده 3 أحكام و ينتظر الإعدام الـرابعة فى قضية "خلية ميكروباص حلوان".. الهجوم على كنيسة مارمينا وكارتتى الإقيمى وبنى سويف أبرز جرائمه

السبت، 25 مايو 2019 09:00 ص

"جنايات القاهرة" تحيل متهمين بحادث كنيسة مارمينا بحلوان لمفتى الجمهورية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:45 م

أرقام هامة ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث كنيسة مارمينا".. تعرف عليها

الإثنين، 15 أبريل 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة