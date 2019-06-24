سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 04:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى فى تشاد

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:34 م
منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى فى تشاد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدانت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الهجوم الإرهابى الذى نفذه عدد من العناصر الإرهابية فى بلدة بمنطقة بحيرة تشاد فى غرب البلاد، حيث نصب الإرهابيون كمينا لبعض جنود الجيش التشادى، مما أسفر عن مقتل 11 جنديا، فيما قتل 26 من العناصر الإرهابية. 
 
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم: إن شريعة الإسلام السمحة قد عظمت أمر القتل والاعتداء على النفوس، فجعلت جزاء المعتدين جهنم وبئس المصير، حيث قال تعالى في محكم التنزيل: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء: ٩٣].
 
وأضافت المنظمة: أن هذه التنظيمات الإرهابية أبعد ما تكون عن الإسلام في إجماله وتفصيله، وأنها لا ترعى حرمة لمؤمن، ولكنهم يحادون الله ورسوله غير مبالين بوعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات فميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عِمِّية، يغضب لعصبته ويقاتل لعصبته وينصر عصبته، فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده: فليس مني ولست منه" [رواه مسلم]. 
 
وشددت المنظمة على أن رجال الأمن من الجيش والشرطة، يقومون بمهمة جليلة، عظمها الله تعالى ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله" [رواه الترمذي]، فمن اعتدى على رجال الجيش والشرطة فهو ساع في دمار البلاد، وخراب المجتمعات. 
 
وأكدت المنظمة أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ولا انتماء، وأن هذه العمليات الغادرة لا تمت للإسلام بصلة من قريب أو بعيد، بل إن الإرهابيين هم أعداء الله ورسوله على الحقيقة.
 
كما تقدمت المنظمة بخالص العزاء لأهالي الضحايا، سائلة الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

 


المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

تشاد

ارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منظمة خريجى الأزهر: الجماعات الإرهابية تهدف لإشاعة الخراب والدمار والقتل

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:59 م

منظمة خريجى الأزهر تدين التفجيرات الإرهابية فى شرق أفغانستان

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:07 م

منظمة خريجى الأزهر لمتدربى أثيوبيا: انشروا صحيح الدين وانقلوا ما تتعلمونه لبلادكم

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:01 م

منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابى فى ولاية بورنو بنيجيريا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:00 ص

منظمة خريجى الأزهر تستضيف أئمة ودعاة إثيوبيا للتدريب على "تفكيك الفكر المتطرف"

الأحد، 16 يونيو 2019 01:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

صاحب تصميم تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

صاحب تصميم تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

العالم يهنئ المعارضة التركية بعد ملحمة الصمود أمام الديكتاتور فى اسطنبول.. الصحافة العالمية تصف النتيجة بـ"تحول فى الهيمنة".. توقعات بسلسلة انشقاقات داخل الحزب الحاكم.. وتكهنات بمرحلة جديدة من الصراع على السلطة

العالم يهنئ المعارضة التركية بعد ملحمة الصمود أمام الديكتاتور فى اسطنبول.. الصحافة العالمية تصف النتيجة بـ"تحول فى الهيمنة".. توقعات بسلسلة انشقاقات داخل الحزب الحاكم.. وتكهنات بمرحلة جديدة من الصراع على السلطة

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة