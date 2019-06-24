سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 10:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

منتدى التغير المناخى يناقش غداً تحديات الصحافة فى عصر وسائل التواصل الاجتماعى

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:43 ص
منتدى التغير المناخى يناقش غداً تحديات الصحافة فى عصر وسائل التواصل الاجتماعى تغير المناخ
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينظم منتدى القاهرة للتغير المناخى فى فعاليته الحادية والستين مساء غد حلقة نقاشية بعنوان " تحديات الصحافة البيئية فى عصر هيمنة وسائل التواصل الاجتماعى.. دعوة لفهم أفضل لقضايا التغير المناخى" بحضور خبراء من مصر وألمانيا فى مجالات التغير المناخn والصحافة البيئية ووسائل التواصل الإجتماعى لمناقشة كيف تؤثر وسائل التواصل الاجتماعى على الصحافة بشل عام والبيئية منها على وجه الخصوص ؟  وكيف يجب أن تتعامل الصحافة مع " الأخبار المزيفة" على وسائل التواصل الاجتماعى؟ وهل ما تزال الصحافة التقليدية مهمة ؟ ومن هو صحفى المستقبل فى عصر وسائل التواصل الاجتماعى؟.

وأكد منتدى القاهرة للتغير المناخى، أنه منذ انطلاقه فى عام 2011 على جمع الخبراء من مصر وألمانيا في مجالات التغير المناخى واسترتيچيات الطاقة المتجددة وعلوم المناخ جنباً إلى جنب مع صناع القرار والمجتمع المدنى ومجتمع الأعمال لتبادل الآراء وترسيخ التواصل والتعاون، وقد كان حرص المنتدى وما يزال كبيراً للعمل بيد بيد مع مجتمع الصحفيين المصريين المتخصصين فى المجالين  البيئى والعملى.

وأضاف المنتدى أنه وقع الاختيار على موضوع الفعالية نظراً لإدراكنا لعظم التأثير لوسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الإتصال على جميع مناحى حياتنا، وبصفة خاصة على الصحافة والبيئية منها على وجه التحديد، حيث نعايش بشكل مستمر خلال العقود الماضية ثورة فى الاتصالات وتداول المعلومات بشكل عام والصحافة والإعلام بشكل خاص. وانخفض عدد مستخدمي وسائل الإعلام التقليدية بشكل كبير لصالح وسائل الاعلام الجديدة مثل فيس بوك وتوتير وغيرها. " أخبار مزيفة" تملأ القنوات ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، مما يزيد من تآكل الثقة في الحقائق العلمية والمعلومات الموثوقة، وما يزال سياسيون بارزون حول العالم يشككون فى حقيقة وجود التغير المناخى، على الرغم من معايشة أثاره الخطيرة على البشرية جمعاء.

وأشار المنتدى إلى أن هذه التطورات السلبية والتى لا ندرك عظم حجمها حتى الآن سيكون لها تأثير كارثي على حياتنا و رفاهيتنا، ولن نستطيع تأجيلها إلا بجهد مستمر ورفع وعى الجمهور وإعلامه حول التغير المناخي وأثاره الخطيرة باستخدام أدوات مواتية لذلك مع التركيز على الحقائق العلمية والبحث العلمى المستمر.


منتدى القاهرة

التغير المناخى

الصحافة البيئية

وسائل التواصل الاجتماعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العالم هذا الصباح.. تظاهرات فى هندوراس تطالب بالسلام فى البلاد بعد احتجاجات عنيفة.. انطلاق بطولة أطول شارب ولحية فى العاصمة الفرنسية باريس.. وحملة اعتقالات بحق محتجين ضد مخاطر التغير المناخى بنيويورك

الأحد، 23 يونيو 2019 09:00 ص

حملة اعتقالات فى نيويورك بحق متظاهرين ضد مخاطر التغير المناخى

الأحد، 23 يونيو 2019 07:21 ص

صور.. اعتقالات خلال احتجاجات ضد مخاطر التغير المناخى بنيويورك

الأحد، 23 يونيو 2019 07:15 ص

إيقاف وزير بريطانى بعد دفعه سيدة خلال احتجاج على التغير المناخى.. فيديو

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:51 م

الاتحاد الأوروبى يصدر كتيبا إرشاديا للاستثمار الأخضر لمكافحة التغير المناخى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:27 م

ديلى ميل: اختفاء وجبة السمك والبطاطا بسبب ظاهرة التغير المناخى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:03 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

علشان متحتاريش.. اعرفى إزاى تختارى لون المانيكير اللى يناسب بشرتك

علشان متحتاريش.. اعرفى إزاى تختارى لون المانيكير اللى يناسب بشرتك

ما تاكلش الرمان وترمى قشره.. يحارب السرطان وهشاشة العظام ويحمى من التجاعيد

ما تاكلش الرمان وترمى قشره.. يحارب السرطان وهشاشة العظام ويحمى من التجاعيد

اليوم.. إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو الإلكترونى

اليوم.. إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو الإلكترونى

اعرف إزاى تشارك الواى فاى بتاعك بدون ما حد يعرف الباسورد × 5 خطوات

اعرف إزاى تشارك الواى فاى بتاعك بدون ما حد يعرف الباسورد × 5 خطوات

أمم أفريقيا 2019.. تونس ضد أنجولا فى لقاء خارج التوقعات

أمم أفريقيا 2019.. تونس ضد أنجولا فى لقاء خارج التوقعات

الجهاز الفني لمنتخب مصر يرفض تغيير التشكيل أمام الكونغو

الجهاز الفني لمنتخب مصر يرفض تغيير التشكيل أمام الكونغو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة