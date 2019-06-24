مقتل 11 عسكريا من تشاد فى هجوم لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية

كتب محمد تهامى زكى

لقى 11 عسكريا تشاديا على الأقل مصرعهم، فى كمين نصبه لهم مسلحون من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، بمنطقة بحيرة تشاد غربى البلاد.

ووفقا لـRT، فإن مسئولا محليا قال إن الجيش التشادى خسر 11 فردا بينهم ثلاثة ضباط، كما أصيب 6 عسكريين آخرين بجروح، مضيفا أن 26 عنصرا من "بوكو حرام" قتلوا خلال تصدى الجيش للهجوم.

وكان مصدر أمنى أفاد فى وقت سابق بسقوط 8 قتلى هم 7 عسكريين وأحد حراس زعيم محلى، وحسب مصدر أمنى آخر، تعرض عناصر الجيش لكمين فى مكان غير بعيد من نجوبوا فى منطقة بحيرة تشاد.

وتشهد منطقة بحيرة تشاد تجدّدا لهجمات جماعة "بوكو حرام" منذ يونيو 2018، حيث سُجّلت 9 هجمات فى الأراضى التشادية، وفى نهاية مارس قتل 23 جنديا تشاديا فى هجوم على قاعدة متقدّمة على الضفة الشمالية الشرقية للبحيرة.