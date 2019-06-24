معارض تركى لـ"اليوم السابع": فوز أوغلو أثبت تزوير أردوغان للانتخابات السابقة

كتب- هاشم الفخرانى

قال "إسحاق إنشى" المعارض التركى رئيس تحرير صحيفة "زمان" التركية أن فوز أكرم إمام أوغلو فى انتخابات بلدية إسطنبول للمرة الثانية أسقط كل الادعاءات التى كان يروجها أردوغان بحق الرجل وأثبت أن إمام أوغلو استحق الفوز في 31 مارس وأن حزب "العدالة والتنية" هو من قام بعمليات تزوير وانتهاك للقانون ، وأن قرار اللجنة العليا لإعادة الانتخابات كان مسيساً.

وأوضح "إنشى" لـ"اليوم السابع" أنه للمرة الأولى منذ 16 عام أخرج الشعب التركى البطاقة الحمراء لأردوغان وحزبه، وأن الشعب أعطى درسا لأردوغان ورجاله بأنهم لا يريدون الاستقطاب في البلد ولا يريدون الاستبداد وأنهم لا يريدون التنازل عن الحريات ولا يريدون الفساد.

وأكد على أن من خسر فى الانتخابات هو اردوغان وليس بن علي يلدريم مرشح حزبه ، مؤكداً على الشعب ارسل رسالة لأردوغان مفادها أن سياساته القمعية لم ولن تنجح .