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مصر تقدم للدول العربية مشروع تطوير استراتيجية السياحة العربية لتواكب التغيرات العالمية

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:22 ص
مصر تقدم للدول العربية مشروع تطوير استراتيجية السياحة العربية لتواكب التغيرات العالمية وزارة السياحة
كتبت آمال رسلان

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شاركت وزارة السياحة أمس في فعاليات اجتماع الدورة 24 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة؛ والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة الهيئة العامة للسياحة بليبيا ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب.
 
 
ومثل وزارة السياحة في الاجتماع المهندس عماد حسن مستشار الوزيرة للتنمية المستدامة، والدكتورة سها بهجت مستشارة الوزيرة للتدريب، وريهام سمير معاون الوزيرة، ورضا عبدالغني ممثلة عن إدارة العلاقات الدولية.
 
وخلال الاجتماع تمت مناقشة برنامج تطوير الاستراتيچية العربية للسياحة التي قامت وزارة السياحة في جمهورية مصر العربية بإعداده بناء على تكليف من المجلس الوزاري العربي للسياحة والذي ترأسته مصر في ديسمبر الماضي في مدينة الإسكندرية، حيث طرح الأمير سلطان بن سلمان الرئيس السابق للهيئة العامة للسياحة بالمملكة العربية السعودية خلال هذا الاجتماع مقترح برئاسة جمهورية مصر العربية ممثلة فى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لمراجعة وتحديث الاستراتيجية العربية للسياحة لتتواكب مع المتغيرات العالمية.
 
وذلك على غرار برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضى من البرلمان المصرى، وكانت الوزيرة قد عرضت برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة خلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية الذي عقد في القاهرة، والذي أشادت به منظمة السياحة العالمية وأوصت بأهميته كنموذج يمكن الاستعانة به وتطبيقه في دول أخري، وخلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الاقليمية للشرق الأوسط قامت وزارة السياحة بتقديم برنامج الاستراتيجية للوزراء العرب ورؤساء الوفود المشاركة وممثلي جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة.
 
كما تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير الاجتماع الأول لفريق عمل متابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية؛ وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية الذي عُقد بمكتبة الإسكندرية في ديسمبر 2018.
 
وتم أيضا مناقشة تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة والمقدم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بالإضافة إلي مناقشة المعايير المحدثة لعاصمة السياحة العربية، ومناقشة تحديات الأمن السياحي وآليات مواجهته، بالإضافة إلي بحث تحديات الأمن التي تواجه السياحة العربية، ودور الشرطة في تأمين السياحة الوافدين إلي الدول العربية، علاوة علي أبراز أهمية دور الإعلام الأمني في نشر الثقافة الأمنية في مجال السياحة. 
 
وخلال الاجتماع تم استعرض فعاليات احتفالية مدينة الأحساء بالمملكة العربية السعودية عاصمة السياحة العربية لعام 2019، والتي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة. 
 
وتجدر الإشارة إلي أن الدول الأعضاء للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة هم مصر-البحرين-تونس- السعودية- المغرب-العراق- ليبيا وتتولى المملكة العربية السعودية رئاسة أعمال الدورة الحالية للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، ونائب الرئيس دولة المغرب.

وزارة السياحة

السياحة العربية

جامعة الدول العربية

وزراء السياحة العرب

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