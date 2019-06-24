مصرع شخصين وإصابة 3 فى حادث مرورى على طريق مطروح

مطروح - حسن مشالى

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين، إثر حادث انقلاب جرار كسح وتصادم سيارة، على طريق مطروح، فى نطاق قرية رأس الحكة بمطروح، ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين والمصاب إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى رأس الحكمة، محمد إبراهيم رياض "37 سنة" -كفر الزيات، جثة هامدة، والمصاب محمد معروف السيد "36 سنة" – من بنها- مصاب بجرح تهتكى بالجبهة من الناحية اليمنى والأنف، وناجى سالم حامد "30 سنة" -من مرسى مطروح- مصاب بجرح تهتكى بالقدم اليسرى، ومحمد سالم حامد "24 سنة"- من مرسى مطروح- مصاب بسجحات وكدمات بالقدم اليسرى ، كما استقبل مستشفى مطروح العام مستور فضل راغب على "21 سنة"-من رأس الحكمة- جثة هامدة، فى نفس الحادث ، تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة، وتقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.