مصرع شاب دهسه قطار (المنصورة - الزقازيق) بالسنبلاوين

الدقهلية - شريف الديب

لقى شاب مصرعه بعد أن صدمه قطار المنصورة الزقازيق بمدينة السنبلاوين.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين، بوصول "أحمد محمد على حجاج" 20 سنة مقيم بمنطقة عزبة صقر التابعة لدائرة المركز إلى مستشفى السنبلاوين جثة هامدة.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد النجار رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المجنى عليه صدمه القطار القادم من المنصورة إلى الزقازيق أثناء عبور الطريق أمام قرية بدندة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي، وجارى تحرير محضر بالواقعة.