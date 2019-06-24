مصدر : تاجر هيروين أوسيم حاول الهرب والاختباء خلف سيارة للتخلص من فرد خرطوش

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، فى واقعة ضبط عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته ربع كيلو من مخدر الهيروين بأوسيم، أن المتهم كان فى طريقه للقاء أحد زبائنه، لتسليمه كمية من المخدر، إلا أن رجال المباحث، طاردوه، بعد محاولته الهرب، والاختباء خلف سيارة ملاكى متوقفة باحد الشوارع.

وأضاف المصدر، أن المتهم "مصطفى.أ" كان بحوزته سلا نارى "فرد خرطوش"، حاول التخلص منه، بإلقائه أسفل السيارة، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من القبض عليه، وضبط السلاح النارى، وعثر به على طلق خرطوش، كما ضبط بحوزة المتهم، كيس بلاستيكى، يحتوى على مخدر الهيروين.

واعترف المتهم بحيازته للسلاح النارى، بقصد استخدامه فى الدفاع عن نفسه، خلال ترويجه المواد المخدرة.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات للرائد وليد كمال، معاون مباحث قسم شرطة أوسيم، تفيد اتجار عاطل، سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم، ورصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته ربع كيلو من مخدر الهيروين، وسلاح نارى، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وأنه يبيع المواد المخدرة لعملائه من تجار التجزئة، ولا يتعامل مع المتعاطين.