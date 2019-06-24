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مسئول إيرانى:9.2 مليار دولار خسائر طهران جراء السيول

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:09 ص
مسئول إيرانى:9.2 مليار دولار خسائر طهران جراء السيول سيول فى إيران ـ صورة أرشيفية
طهران (أ ش أ)

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أعلن رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية محمد باقر نوبخت اليوم الاثنين، أن حجم أضرار البُنى التحتية والأصول المملوكة للمدنيين جراء السيول التى ضربت مناطق إيران فى مارس الماضى تقدر بـ 38 تريليون ريال (أى ما يعادل 9.4 مليار دولار).

وأوضح نوبخت فى كلمة له بمراسم توقيع مذكرة تفاهم لتمويل المناطق المنكوبة من قبل القطاع المصرفى بواقع 3 تريليون ريال، أن الحكومة خصصت 35 تريليون ريال بهدف تعويض المتضررين...حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأضاف :" أن مجلس الوزراء أقر فى جلسته امس مبلغ 39 تريليون ريال لإعادة اعمار البنى التحتية و15 تريليون ريال لاعادة تأهيل مناطق بالمدن والقرى و14 تريليون ريال لتصليح قطاعى المياه والصرف الصحى والكهرباء المتضررة من السيول.

 


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