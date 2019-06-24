مسؤول بجوجل: معرفة أقرب مطعم هو الأكثر استخداما لخدمة الخرائط بمصر

كتبت هبة السيد

قالت سلمى محمد، مسؤولة قسم تسويق الإعلانات في جوجل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن عدد مستخدمى الإنترنت في مصر يصل إلى 53% ، مشيرة إلى أن اهتمامهم الأكبر بمنتجات جوجل يتعلق باليوتيوب وخدمة البحث و خدمة الخرائط.

وأضافت سلمى محمد لـ " اليوم السابع "، أن أكثر الفيديوهات التي يبحث عنها المصريين عبر اليوتيوب هى الفيديوهات ، التي تتضمن تعلم مهارات جديدة، كما أن الأكثر بحثا لدى الشباب هو البحث عن وظائف شاغرة أو تطوير القدرات للحصول على وظيفة أما بالنسبة لخدمة الخرائط فإن الوصول لأقرب مطعم هو الأكثر بحثا واستخداما لهذه الخدمة بالنسبة للمصريين."

وأشارت سلمى ، الى أهم نتائج تقرير Public First، أن المصريون يستفيدون خلال حياتهم اليومية من منتجات جوجل سواء في المنزل، أو العمل أو المجتمع، مشيرة أيضا إلى أن 2 من أصل 5 مصريين يستخدمون محرك بحث جوجل لأغراض متعددة ، مضيفة أن 77% من مستخدمي يوتيوب في مصر يشاهدون الفيديوهات لإتمام معاملات منزلية مختلفة مشيرة أن المصريون يستفيدون من خرائط جوجل عند اكتشاف أماكن جديدة، والوصول إليها بسرعة ، فضلا عن أن 84% من مستخدمى الإنترنت قد يستخدمون هاتفهم المحمول للبحث عن منتج أو خدمة معينة على الإنترنت قبل اتخاذ قرار الشراء ، كما

63% قد يبحثون فى خرائط جوجل عن تحديد الطرق والوجهات خلال العطلات أو أثناء رحلات العمل.

وبسؤل سلمى محمد ،حول قرار الحظرالأمريكي لشركة هواوي الصينية، وما إذا كانت جوجل ستصل لحل بشأن استمرار نظام التشغيل الخاص بها عبر هواتف هواوي أوضحت قائلة" أن هذا قرار للإدارة الأمريكية لا يمكننا التعليق عليه ويحب أن يوجه إليها هذا السؤال".