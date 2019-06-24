مدبولى من ألمانيا: شركة بوش تأكدت من عزم مصر تذليل العقبات أمام المستثمرين

رسالة شتوتجارت- هند مختار

أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه وترحيب الحكومة المصرية، بالاتفاق مع شركة بوش الألمانية، على إنشاء مركز إنتاج فى مصر على مساحة 80 ألف متر مربع.

وأكد رئيس الوزراء، أن التوصل للاتفاق يأتى تكليلاً للقاء الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس إدارة شركة بوش فى أكتوبر 2018، وهو اللقاء الذى شجع الشركة على المضى قدماً فى خططها للاستثمار فى مصر، بعد ما لمسوا عزم القيادة السياسية على تذليل كل العقبات التى تحول دون زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وأشار مدبولى، إلى أن إنشاء المصنع سوف يسهم فى زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل عديدة، فضلاً عن رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية التى سوف تتلقى أحدث نظم التدريب فى مراكز التدريب المتخصصة لشركة بوش، لا سيما وأن الشركة لديها شبكة ربط متميزة بالجامعات ومراكز البحث، بما يجعلها تواكب التطوير والتحديث المستمر.

وأثنى رئيس الوزراء على ما ذكره مسئولو شركة بوش من أنهم لا ينشئون مصنعاً فقط، وإنما مركز انتاج وتدريب وبحث متكامل، يخدم أغراض التنمية.