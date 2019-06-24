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مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:18 م
مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
رسالة شتوتجارت - هند مختار

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هند-مختار
 
 
زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، مقر شركة مرسيدس فى شتوتجارت، وكان فى استقبالهم، ماركوس شيفر، عضو مجلس الإدارة المسئول عن شئون الإنتاج فى العالم لشركة مرسيدس، وعدد من قيادات ومسئولى الشركة.
 
وأجرى رئيس الوزراء والوفد المرافق جلسة مباحثات حول مستقبل التعاون بين مصر وشركة مرسيدس، لا سيما بعد التوصل لمذكرة تفاهم مع الشركة حول استئناف أعمالها فى مصر، وفتح خط إنتاج جديد لموديلات GL.
 
وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيب الحكومة بالتوصل إلى مذكرة تفاهم مع شركة مرسيدس، خاصة أن الشركة تعد أحد أهم وأكبر الشركات حول العالم، وتمثل عودتها للسوق المصرى شهادة ثقة فى كل ما يجرى على أرض مصر من إنجازات تتحقق فى ظل استقرار سياسى ووضع اقتصادى يتحسن يوماً بعد يوم. 
 
وأكد مدبولى أن الرئيس السيسى كان له الدور الحاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر، وتوسيع خطوط إنتاجها، بعدما وجه بعد لقاء قيادات الشركة العام الماضى بحل كافة المشكلات التى واجهت الشركة منذ عدة أعوام، وهو ما أسهم فى اتخاذ شركة مرسيدس قرار استئناف عملها فى مصر. 
 

مرسيدس

المانيا ومصر

مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس

زيارة مدبولى لالمانيا

شركة مرسيدس

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