محافظ كفر الشيخ: افتتاح مجمع مجالس الدولة الجديد إضافة لدوائر التقاضى

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إن افتتاح مجمع مجالس الدولة الجديد بمحافظة كفر الشيخ إضافة جديدة لدوائر التقاضى بالمحافظة، وتيسيرا على المتقاضين وتقريب دوائر التقاضى، وإتاحة الفرصة فى سرعة الفصل فى إجراءات التقاضى وفقا لما نصت عليه مبادئ الدستور، والفصل فى القضايا والمنازعات بين أجهزة الدولة والأفراد الطبيعيين والاعتباريين وتسهيل وتقليل دورة التقاضى، مقدما خالص الشكر والتقدير للمستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، ونواب مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، والمستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، المقر الجديد لمجمع محاكم مجلس الدولة بكفر الشيخ، بحضور المستشار بخيت محمد إسماعيل، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار ربيع عبد المعطى الشبراوى، رئيس إدارة التفتيش الفنى، والمستشار يسرى الشيخ، رئيس محكمة القضاء الإدارى، والمستشار ممدوح صديق درويش، رئيس هيئة مفوضى الدولة، والمستشار حسن كمال شلال، رئيس قسم التشريع، والمستشار يحيى خضرى نوبى، رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار فؤاد عبدالفتاح عبدالرحيم الأمين العام، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص، والمستشار محمد رمضان، رئيس محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ، اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانونى للمحافظة، والمستشار وائل وفاء مفوض الدولة.

وأكد محافظ كفرالشيخ أنه من المتوقع أن يتم نقل دوائر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة التى كانت تنظر بمحاكم طنطا إلى المجمع الجديد بكفرالشيخ، فضلا عن نقل المحكمة الإدارية إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد أول أكتوبر فى العام القضائى الجديد 2019.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المقر الجديد يتضمن 4 دوائر لمحاكم القضاء الإدارى، وتختص الدائرة الأولى بالنظر فى منازعات الأفراد والهيئات والعقود والضرائب والعقود بجميع أنواعها بجانب باقى الاختصاصات، كما تختص الدائرة الثانية بالنظر فى منازعات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة فيما يخص منازعات الترقية والنقل والندب والتعيين بجميع اختصاصاتها، كما تختص الدائرة الثالثة بالنظر فى منازعات التسويات والحوافز والبدائل والمعاشات بجميع أنواعها ومنازعات التأمين الاجتماعى بجانب باقى الاختصاصات، كما تختص الدائرة الرابعة بالنظر فى منازعات التعيينات والنقل فيما يخص المستويات الوظيفية من الدرجة السادسة حتى الدرجة الثانية بجانب الاختصاصات الأخرى والمحاكم التأديبية والإدارى.

وقدم محافظ كفرالشيخ، الشكر إلى أعضاء مجلس الدولة على جهودهم الوطنية ورسالتهم السامية على إقامة العدل والتيسير على المتقاضين وحماية حقوق الدولة وتطبيق القانون فيما هو فى مصلحة المواطن والوطن .

وعبر المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، عن بالغ سعادته بافتتاح صرح من صروح العدالة والقضاء بكفرالشيخ، مقدما الشكر لمحافظ كفر الشيخ لدعمه وجهوده الوطنية فى سرعة تجهيز مقر مجلس الدولة الجديد بكفرالشيخ لتسهيل وسرعة التقاضى بما يسهل على مواطنى كفرالشيخ، والتسريع بدوائر مجلس الدولة سواء التأديبية أو الإدارية، واصفا العدل البطىء هو ظلم .

وأضاف أن الدائرة الجديدة بمجلس الدولة بكفر الشيخ تضم الدائرة 49 و50 و51 قضاء إدارى ومفوضين، كما يتضمن المبنى الجديد قسم التفتيش والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بالاضافة الى جميع اختصاصات مجلس قضايا الدولة.



مجمع مجالس الدولة الجديد بكفر الشيخ



مجمع مجالس الدولة الجديد بكفر الشيخ



مجمع مجالس الدولة الجديد بكفر الشيخ



مجمع مجالس الدولة الجديد بكفر الشيخ



مجمع مجالس الدولة الجديد بكفر الشيخ



مجمع مجالس الدولة الجديد بكفر الشيخ



مجمع مجالس الدولة الجديد بكفر الشيخ