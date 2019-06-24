محافظ دمياط تزور الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور وتتفقد مشروعى الإسكان

دمياط - معتز الشربينى

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، فى جولة مفاجئة اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، حيث تابعت المحافظ خلال تلك الزيارة تنفيذ أعمال الإزالات للتعديات على الأراضى الزراعية والمخالفات وكذلك الإشغالات، وفى هذا الشأن وجهت المحافظ للواء هشام عثمان رئيس الوحدة، بسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة لجميع المخالفات والتصدى لها فورا.

كما شددت الدكتورة منال عوض على الإسراع فى تنفيذ التوجيه الرئاسى الخاص بدهان واجهات المبانى والعمارات السكنية و فصل المرافق تدريجيا فى حالة مخالفة تلك التعليمات.

وخلال زيارتها لمركز الزرقا تفقدت محافظ دمياط مشروع الإسكان الاجتماعى بقرية دقهلة، والذى يضم عدد 8 عمارات سكنية حيث تتكون العمارة الواحدة من خمسة طوابق بإجمالى 64 وحدة سكنية و 32 محل تجاري، ووجهت المحافظ الى مدير مديرية الإسكان و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بالبدء فى رصف الشوارع الواقعة بين العمارات بالبلاطات الخرسانية.

وواصلت الدكتورة منال عوض جولتها بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى بكفر سعد، والذى يضم 36 عمارة سكنية مكونة من أربعة طوابق بإجمالى 576 محل تجارى، 432 وحدة سكنية حيث وجهت بالاسراع فى الانتهاء من تركيب البلدورات بالرصيف المحيط بكل عمارة وكذلك الانتهاء من أعمال الرصف بالشوارع الواقعة بين العمارات، كما تابعت المحافظ أعمال رفع كفاءة مدخل مدينة كفر البطيخ والتى تقوم بتنفيذها الوحدة المحلية بها موجهة بالإرتقاء بالمنظومة العامة للنظافة بالمنطقة.

واختتمت محافظ دمياط جولتها بمتابعة أعمال الرصف بالشوارع المتفرعة من استاد دمياط الرياضى ورد الشىء لأصله بميدان سرور، وخلال متابعتها لاحظت وجود تجمعات للقمامة بمدخل مدرسة الدكتور محمد حسن الزيات حيث وجهت برفعها فورا والارتقاء بمستوى النظافة بمحيط المدرسة.