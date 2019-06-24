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محافظ بنى سويف يسلم عقود 11 مشروعا صغيرا ممولة من جهاز تنمية المشروعات

الإثنين، 24 يونيو 2019 05:32 م
محافظ بنى سويف يسلم عقود 11 مشروعا صغيرا ممولة من جهاز تنمية المشروعات محافظ بنى سويف يسلم عقود 11 مشروعا صغيرا
بنى سويف أيمن لطفى

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سلم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف اليوم الاثنين، 11 عقدا وشيكا ماليا لأصحاب مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقيمة إجمالية 9 ملايين و227 ألفا و637 جنيها، ممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والتي تستهدف توفير فرص عمل وتقديم بعض الخدمات التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية ، وذلك بمبنى الديوان العام شرق النيل، بحضور المحاسب منتصر رشدي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات ببني سويف، وحسن زيطة نائب مدير الفرع ورؤساء  الجمعيات وبعض أصحاب المشروعات المستفيدين من التمويل.

وسلم محافظ بنى سويف عقود المشروعات لـ5 جمعيات بقيمة 7 ملايين و600 ألف جنيه، حيث تعمل تلك الجمعيات في مجالات تحسين المستوى الاقتصادى، ودعم الاستثمارات الزراعية المستدامة، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى تسليم 6 شيكات لأصحاب مشروعات صغيرة ممولة "إقراض مباشر" بقيمة 1 مليون و627 ألف و637 جنيه وتستهدف توفير فرص عمل وإنشاء والتوسع في مشروعات متوسطة وصغيرة.

وهنأ المحافظ المستفيدين من الجمعيات وأصحاب المشروعات الصغيرة، مؤكداً أهمية الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجالات الإنتاج المتنوعة، لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الحكومة تدعم هذا التوجه من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والتي أثمرت عن زيادة فى الإقبال على المشروعات الصغيرة.وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدفع وتنمية وتشجيع إقامة المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل للشباب

وجدد المحافظ خلال اللقاء دعوته للشباب بالاجتهاد والبحث عن فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة خاصة الإنتاجية وعدم انتظار الوظيفة الحكومية التى قد لا تتوافر فى الفترة الحالية ولاتوفر مصدر دخل مناسب مقارنة بالعمل الحر والنجاح فى إقامة مشروعات إنتاجىة، مؤكداً على أن المحافظة لن تدخر جهداً فى دعم كل شاب مجتهد يمتلك أفكاراً متميزة ولديه الرغبة فى اقتحام مجال العمل الحر والإنتاج حتى يصل إلى تحقيق طموحاته ويمثل نموذجا ناجحاً يحتذى به فى هذا الصدد.

 

محافظ بنى سويف يسلم عقود 11 مشروعا صغيرا (3)
محافظ بنى سويف يسلم عقود 11 مشروعا صغيرا 

 

محافظ بنى سويف يسلم عقود 11 مشروعا صغيرا (4)
محافظ بنى سويف يسلم عقود 11 مشروعا صغيرا

 

محافظ بنى سويف يسلم عقود 11 مشروعا صغيرا (5)
محافظ بنى سويف يسلم عقود 11 مشروعا صغيرا 

 

محافظ بنى سويف يسلم عقود 11 مشروعا صغيرا (6)
محافظ بنى سويف يسلم عقود 11 مشروعا صغيرا 

 

محافظ بنى سويف يسلم عقود 11 مشروعا صغيرا (1)
محافظ بنى سويف يسلم عقود 11 مشروعا صغيرا

 

محافظ بنى سويف يسلم عقود 11 مشروعا صغيرا (2)
محافظ بنى سويف يسلم عقود 11 مشروعا صغيرا 

جهاز تنميه المشروعات

محافظ بنى سويف

جمعيات تنميه المجتمع المحلى

توفير فرص العمل

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